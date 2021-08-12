РУСАДА в июле не смогло проверить на допинг 11 спортсменов, оказавшихся вне доступа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июле зафиксировали 11 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В июле было зафиксировано 11 нарушений правил доступности для тестирования", - рассказали в пресс-службе. В январе было отмечено 12 подобных нарушений, в феврале - 8, в марте - 19, в апреле - 14, в мае - 18, в июне - 21.

В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения, в 2019-м - 312. В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (признаны - 150).

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают пять российских спортсменов, включая серебряного призера чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данила Лысенко.