Reuters: зарплата Месси в ПСЖ включает в себя процент выплат в криптовалюте

ТАСС, 12 августа. Зарплата аргентинского нападающего Лионеля Месси во французском футбольном клубе ПСЖ включает в себя выплаты в криптовалюте (токенах). Об этом сообщает агентство Reuters .

Месси стал игроком ПСЖ во вторник. Игрок подписал с парижским клубом двухлетний контракт. Какой процент от сделки составляют выплаты в криптовалюте, не сообщается.

Фанатские токены - тип криптовалюты, который могут получить болельщики, участвуя в опросах, организованных клубом. Токены можно продавать на биржах или обменять на эксклюзивные награды. После перехода Месси стоимость токена ПСЖ выросла на 137%: 5 августа он торговался на уровне $22, 9 августа его стоимость превысила $52.

5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.