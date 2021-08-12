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Футбол во Франции

Reuters: зарплата Месси в ПСЖ включает в себя процент выплат в криптовалюте

Аргентинский форвард подписал контракт с французским клубом 10 августа
Лионель Месси EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 12 августа. Зарплата аргентинского нападающего Лионеля Месси во французском футбольном клубе ПСЖ включает в себя выплаты в криптовалюте (токенах). Об этом сообщает агентство Reuters.

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Месси стал игроком ПСЖ во вторник. Игрок подписал с парижским клубом двухлетний контракт. Какой процент от сделки составляют выплаты в криптовалюте, не сообщается.

Фанатские токены - тип криптовалюты, который могут получить болельщики, участвуя в опросах, организованных клубом. Токены можно продавать на биржах или обменять на эксклюзивные награды. После перехода Месси стоимость токена ПСЖ выросла на 137%: 5 августа он торговался на уровне $22, 9 августа его стоимость превысила $52.

5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

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Месси, ЛионельФутбол во Франции
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