{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

В Японии олимпийской чемпионке заменят медаль после того, как ее награду укусил мэр Нагои

Миу Гото выиграла Олимпиаду в составе национальной команды по софтболу

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Игрок женской сборной Японии по софтболу, которая победила на прошедшей в Токио Олимпиаде, получит новую золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр города Нагоя. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

На эту тему

Инцидент произошел на прошлой неделе во время мероприятия в честь 20-летней спортсменки Миу Гото, которая вернулась в родной город после победы на Играх. Во время ее чествования на сцене мэр Нагои Такаси Кавамура снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее. Таким образом он позировал для фотографов.

Кроме того, как отмечается, мэр также позволил себе неподобающие высказывания в адрес девушки. В частности, он спрашивал, запрещено ли ей вступать в романтические отношения. В мэрию Нагои поступило более 7 тыс. жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии, а также в домогательствах.

Кавамура уже принес извинения за свой поступок. Он также поговорил с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа без зрителей. В общем медальном зачете Япония заняла третье место, ее спортсмены завоевали 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей, что стало лучшим результатом в истории страны.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Кризис в российской легкой атлетике
Еще четыре российских легкоатлета получили нейтральный статус
Еще четыре российских легкоатлета получили нейтральный статус
Читать полностью