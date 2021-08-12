Московский полумарафон перенесли на 24 октября из-за сложной эпидемической обстановки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московский полумарафон, который должен был пройти 22 августа в столице, перенесен на 24 октября. Такое решение было принято из-за сложной эпидемической обстановки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Московского бегового сообщества.

"Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на нашу жизнь и, к сожалению, последние два года мы находимся в состоянии турбулентности. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но остается по-прежнему сложной. При планировании забегов мы исходим из наилучших прогнозов, но в этом году смогли провести только четыре старта. Мы вынуждены принять непростое решение и сегодня внести изменения в график мероприятий", - сказал основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Он добавил, что организаторы разделяют чувства тех, кто готовился и хотел выйти на старт. "В связи с эпидемической обстановкой Красочный забег, запланированный на 15 августа, отменяется. Ночной забег (10 сентября) переносится на 9 октября. А Московский полумарафон (22 августа) переносится на 24 октября", - сказал собеседник агентства.

Все бегуны смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме. Подробная инструкция о том, как это сделать, будет направлена по почте всем зарегистрированным участникам Московского полумарафона, Красочного и Ночного забегов.