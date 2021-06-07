В Мышкине прошел полумарафон "По шести холмам"

Москва, 7 июня. В самом сердце Мышкина, на Успенской площади, в эти выходные состоялось одно из главных спортивных мероприятий - полумарафон "По шести холмам" (0+). Бегуны признаются, что эта суббота выдалась по-настоящему жаркой - горячее июньское солнце, активная поддержка на трассе, шумный стартовый городок, буквально разбудивший маленький Мышкин. Участники пробежались по главным улицам города, посмотрели на Волгу, поприветствовали Мышиного короля и получили оригинальные медали на финише, на которых запечатлен зажмурившийся кот, одним глазом поглядывающий на мышку. Животное - символ города можно привести в движение и использовать как значок.

Несмотря на то, что температура на улице превышала отметку 20+, участники соревнования показали достойные результаты. "Сегодня я обновил "личник" на дистанции 10 км: пробежал на 46 секунд быстрее прежнего, - рассказал Сергей Комаров, участник событий "Фармэко - Бегом по Золотому кольцу". - Официальное время - 43:11. Трасса мне понравилась. Несмотря на то, что мне говорили о сложности события "По шести холмам", я изначально ставил перед собой цель улучшить результат. Мне говорили, что у меня не получится: трасса сложная, будет жарко. Горки мне всегда даются легко и жару я очень хорошо переношу. И я скажу так: легкой трассы не бывает. Сегодня я доказал, что все возможно. Все прошло отлично, организация на уровне".

"Сегодня на трассе было очень жарко. Но равномерный бег помог мне преодолеть неровную трассу Мышкинского полумарафона. Болельщики, волонтеры, организация - все на уровне. Я получил настоящее удовольствие!" - поделился своими впечатлениями о старте Сергей Чистяков, постоянный участник событий "Фармэко - Бегом по Золотому кольцу" с 2017 года.

Абсолютным победителем Мышкинского полумарафона стал Роман Ерофеев (г. Коломна) с результатом 01:14:10. Вторым на дистанции 21,1 км оказался Дмитрий Спицын (г. Королев) со временем 01:17:42, третье место занял Александр Шибанов (г. Климовск) - 01:20:34. Среди девушек пришла к финишу первой Алла Перунова (п. Глебовский, Московская область), ее время - 01:38:07. Второй стала Ирина Супонева (г. Углич, 01:38:46), а третьей - Виктория Пономарева (г. Балашиха, 01:43:19). На "десятке" абсолютным победителем уже второй раз подряд в серии-2021 стал Никита Рубцов (г. Ярославль, 35:56). Первая среди девушек - Евгения Яньшина (г. Углич, 41:43). На дистанции 3 км самыми быстрыми оказались Даниил Авдеев (г. Ярославль, 10:01) и Ольга Мигалова (г. Иваново, 11:57).

Доброй традицией становится сбор пластикового сырья на событиях серии. Уже второй раз подряд (ранее - в Переславле) экоактивисты и партнеры проекта помогают бегунам собрать пластиковые бутылки и прочие материалы, чтобы сдать их на переработку и сделать город и окружающую среду чище и лучше. Акция совпала с важным праздником - Днем эколога России и Всемирным днем окружающей среды, который ежегодно отмечается 5 июня.

Следующий старт проекта состоится 12 июня в Костроме. Регистрация и подробности на сайте.