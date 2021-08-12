Kyodo: паралимпийские соревнования могут пройти без зрителей в столичном регионе Японии

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио намерены запретить присутствие зрителей на спортивных объектах во время соревнований в столичном регионе Японии. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo .

Согласно предварительному плану, данные меры коснутся трех префектур - Токио, а также соседних Сайтамы и Тибы. Причиной проработки такого решения стала ситуация с коронавирусом в Японии, где показатели суточного прироста заражений держатся на максимальном уровне за все время пандемии.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине большинство соревнований на Олимпиаде, которая проходила с 23 июля по 8 августа, проводилось без зрителей.