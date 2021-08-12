Карпин заявил, что положительно относится к возможной натурализации Жиго

ТАСС, 12 августа. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин положительно оценивает вариант получения французским защитником московского "Спартака" Самуэлем Жиго российского гражданства. Об этом Карпин заявил в интервью комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну, опубликованном на его YouTube-канале.

В июне генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что в случае продления контракта с Жиго и при изъявлении игроком желания получить российский паспорт клуб начнет работу по натурализации футболиста. По данным портала Transfermarkt, текущее соглашение француза с красно-белыми действует до 30 июня 2022 года.

"Любой тренер, и клубный, и сборной, будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков, - сказал Карпин. - Хочу ли я инициировать тему с паспортом Жиго? Я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, даже не в России, футболист с нашим паспортом - я буду рад, естественно, мы его будем рассматривать, если он может сборной принести пользу".

Жиго 27 лет, он представляет "Спартак" с 2018 года. Всего за клуб он провел 77 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.