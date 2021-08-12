Ильина: российским гандболисткам не хватило эмоций на финал Игр после матча с норвежками

ТАСС, 12 августа. Женская сборная России по гандболу проиграла в финале Олимпийских игр в Токио француженкам, так как отдала все эмоции в полуфинальной встрече с норвежками. Об этом заявила гандболистка сборной России Екатерина Ильина, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Сборная России проиграла в финале олимпийского турнира команде Франции со счетом 25:30. Двумя днями ранее россиянки победили сборную Норвегии - 27:26. На играх в Рио-де-Жанейро сборные России и Франции также разыгрывали золотые медали, тогда сильнее оказались россиянки (22:19), в полуфинале подопечные Евгения Трефилова с минимальным перевесом переиграли норвежек (38:37).

"Мне кажется, что в полуфинале с Норвегией мы отдали все эмоции, - сказала Ильина. - Было видно, как мы сражались за каждый сантиметр. Потом и плакали, и радовались, и смеялись. К сожалению, к финалу нам не удалось собраться, и физически тоже было сложно, это была восьмая игра".

Главный тренер сборной России на Играх в Токио Алексей Алексеев также считает, что матч со сборной Норвегии для национальной команды оказался ключевым на турнире. "Нам очень помогли норвежцы. Перед полуфиналом поднялось много шума по поводу того, что они так долго ждут этого реванша, буквально лилось от их игроков. Думаю, это с ними сыграло злую шутку, а с нашими девчонками - наоборот", - сказал он.

"Я в этом вопросе поддержу здесь сидящих девчонок, которые сказали, что нормально себя чувствуют, именно эмоций не хватило. Наш финал прошел 6-го числа, в матче с Норвегией, плюс игра была поздно, мы приехали в час ночи в [Олимпийскую] деревню. Уверен, что девчонки не спали, после такой игры невозможно уснуть, просто эмоционально не восстановились", - добавил специалист.