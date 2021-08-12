Трефилов рассказал об эмоциях от музыки Чайковского на церемониях награждения в Токио

ТАСС, 12 августа. Фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, утвержденный в качестве замены гимну России на Олимпийских играх в Токио, не вызывал положительных эмоций у спортсменов и тренеров. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов.

В связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх, которые завершились 8 августа, россияне выступали без национального флага и государственного гимна. После побед российских спортсменов на церемонии награждения вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

"Я не хочу никого обидеть, но, когда играл Чайковский, ощущение было, будто солнце встает на Сахалине и медленно идет через весь бывший Советский Союз, - сказал Трефилов. - Никто не пел, а гимн для того и нужен - мы встаем и ложимся спать вместе с ним. А тут стоят все, надулись, что в этот момент хотелось спеть, не знаю".

"Я бы выбрал "Прощание славянки" или "День Победы". А у нас в концовке хотелось исполнить танец африканского племени. Думаю, у нас сейчас найдутся юристы, средства, чтобы с этим побороться. Мы кто такие? Страна без гимна", - добавил Трефилов.

На Олимпийских играх в Токио женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали. В финале российские гандболистки уступили команде Франции (25:30).