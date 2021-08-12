Хачанов проиграл Циципасу в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Торонто

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Циципаса, посеянного на турнире под третьим номером. Циципас и Хачанов встретились в четвертый раз, россиянину ни разу не удалось победить. В четвертьфинале Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом (6).

Хачанову 28 лет, он располагается на 28-м месте в рейтинге ATP, на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он дважды доходил до четвертьфинальной стадии. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призером в одиночном разряде.

Циципасу 23 года, он располагается на третьей позиции в мировом рейтинге, на его счету семь титулов под эгидой ATP. Высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 15 августа.