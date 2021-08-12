Билялетдинов: футболисты "Рубина" не наиграли на победу в противостоянии с "Ракувом"

В четверг клуб из Казани дома уступил "Ракуву" в дополнительное время со счетом 0:1 в ответном матче и завершил выступление в еврокубках. Первая встреча команд завершилась вничью (0:0).

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" не наиграл на победу в двухматчевом противостоянии с польским "Ракувом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок "Рубина" Динияр Билялетдинов.

"Рубин" не наиграл на победу в двухматчевом противостоянии с "Ракувом", - сказал Билялетдинов. - Команда не должна была допускать такую потерю инициативы, как в начале второго тайма. Польский чемпионат хоть и не входит в число топовых, но лидирующие команды там довольно обучены, что и подтвердил этот матч. В какой-то момент казалось, что "Рубин" должен забить, но там была штанга, один раз не попал в ворота Хвича [Кварацхелия] из хорошей позиции".

Он отметил, что главный арбитр встречи Тамаш Бонар был благосклонен к казанцам, не поставив пенальти в дополнительное время. "Надо признать, что в дополнительное время судья "проспал" чистейший пенальти в ворота "Рубина". Потом казанский клуб остался в меньшинстве, и, учитывая замену Кварацхелии, левый фланг полностью просел, полякам стало легче. И гол в ворота "Рубина" как раз пришел с этого фланга", - сказал Билялетдинов.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.