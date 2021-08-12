"Рубин" проиграл польскому "Ракуву" и завершил выступление в еврокубках

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 0:1 в дополнительное время уступил польскому "Ракуву" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и вылетел из турнира. Встреча прошла на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, в первом матче команды 5 августа сыграли вничью (0:0).

"Рубин" и "Сочи" не смогли победить своих соперников в Лиге конференций

Проблемы с формой. "Рубин" и "Сочи" не смогли победить своих соперников в Лиге конференций

Мяч на 111-й минуте забил латвийский нападающий Владислав Гутковский. На 106-й минуте защитник "Рубина" Илья Самошников получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 122-й минуте полузащитник российской команды Сеад Хакшабанович не сумел реализовать пенальти. После назначения 11-метрового в ворота "Ракува" главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в расчете на серию пенальти сделал замену вратаря - вместо Юрия Дюпина на поле вышел Никита Медведев.

За "Рубин" не смог сыграть форвард Джордже Деспотович, получивший повреждение в воскресном матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" (2:1). В раунде плей-офф квалификации "Ракув" сыграет с победителем матча между бельгийским "Гентом" и латвийским клубом РФШ. Победа в раунде плей-офф позволит выйти в групповой этап турнира.

"Рубин" по итогам прошлого сезона занял четвертое место в РПЛ, завоевав право сыграть в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Последний раз до этого "Рубин" играл в еврокубках в сезоне-2015/16, клуб отобрался через квалификацию в групповой раунд Лиги Европы, но не сумел по его итогам выйти в плей-офф. "Ракув" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Польши и завоевал национальный кубок.

Позднее в четверг "Сочи" в гостях проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций с сербским "Партизаном" (начало - 22:00 мск). Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране