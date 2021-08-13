Агапитов оценил справедливость участия трансгендеров в соревнованиях по тяжелой атлетике

ТАСС, 13 августа. Пример участия Лорел Хаббард в Олимпийских играх в Токио указывает на то, что в справедливости результатов трансгендеров в тяжелой атлетике будут возникать сомнения. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Новозеландка Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. В Токио 43-летняя спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки.

"Каждый сам решает, кем ему быть - мужчиной или женщиной, - сказал Агапитов. - На этот вопрос надо смотреть с профессиональной точки зрения, включать логику. За всю историю существования женской тяжелой атлетики не было ни одной спортсменки, которая бы в возрасте 43 лет смогла выступить даже на континентальном чемпионате. И такого уже не будет никогда, в возрасте 43 лет ни один человек в тяжелой атлетике не способен конкурировать с молодыми спортсменами".

"Возникает вопрос: как тогда этот спортсмен стал конкурентоспособным? Отвечая на него, мы не обнаружим ни уникальной методики тренировок, ни проснувшегося вдруг таланта. Вывод о том, что позволяет этому человеку быть конкурентоспособным, можно сделать сами", - добавил он.

До смены в 2012 году пола Лорелл Хаббард выступала под именем Гэвин, в мужских соревнованиях он устанавливал юниорские рекорды Новой Зеландии. Хаббард возобновила карьеру в женских соревнованиях в 2017 году, тогда же она завоевала серебро чемпионата мира.