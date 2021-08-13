{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Агапитов оценил справедливость участия трансгендеров в соревнованиях по тяжелой атлетике

Президент Федерации тяжелой атлетики России отметил, что Лорелл Хаббард стала первой конкурентоспособной на высоком уровне штангисткой старше 40 лет
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Пример участия Лорел Хаббард в Олимпийских играх в Токио указывает на то, что в справедливости результатов трансгендеров в тяжелой атлетике будут возникать сомнения. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

На эту тему
Трансгендер Хаббард объяснила причины неудачного выступления на Олимпиаде
Трансгендер Хаббард объяснила причины неудачного выступления на Олимпиаде

Новозеландка Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. В Токио 43-летняя спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки.

"Каждый сам решает, кем ему быть - мужчиной или женщиной, - сказал Агапитов. - На этот вопрос надо смотреть с профессиональной точки зрения, включать логику. За всю историю существования женской тяжелой атлетики не было ни одной спортсменки, которая бы в возрасте 43 лет смогла выступить даже на континентальном чемпионате. И такого уже не будет никогда, в возрасте 43 лет ни один человек в тяжелой атлетике не способен конкурировать с молодыми спортсменами".

"Возникает вопрос: как тогда этот спортсмен стал конкурентоспособным? Отвечая на него, мы не обнаружим ни уникальной методики тренировок, ни проснувшегося вдруг таланта. Вывод о том, что позволяет этому человеку быть конкурентоспособным, можно сделать сами", - добавил он.

До смены в 2012 году пола Лорелл Хаббард выступала под именем Гэвин, в мужских соревнованиях он устанавливал юниорские рекорды Новой Зеландии. Хаббард возобновила карьеру в женских соревнованиях в 2017 году, тогда же она завоевала серебро чемпионата мира.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
В "Спартаке" сообщили, что футболист Джикия близок к заключению нового контракта с клубом
Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года
В "Спартаке" сообщили, что футболист Джикия близок к заключению нового контракта с клубом
Читать полностью