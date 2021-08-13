"Рубин" отзаявил футболиста Деспотовича в чемпионате России

В четверг "Рубин" на своем поле после дополнительного времени уступил польскому "Ракуву" со счетом 0:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и завершил выступление в турнире. Деспотович пропустил игру из-за повреждения, которое он получил в воскресном матче РПЛ с "Ахматом" (2:1). После матча Деспотович в оскорбительной форме ответил одному из болельщиков в "Инстаграме". В пятницу сербский форвард заявил ТАСС, что восстановление от травмы займет две с половиной недели.

Деспотовичу 29 лет, он выступает за казанскую команду с июня 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. В составе "Рубина" провел 30 матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за казахстанские "Астану", "Кайрат" и "Тобол", российский "Оренбург", сербские "Црвену Звезду" и "Спартак" (Суботица), бельгийский "Локерен". Является двукратным чемпионом Казахстана, обладателем Кубков Бельгии и Казахстана (дважды).