Месси и Роналду не попали в число номинантов на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов

ТАСС, 13 августа. Бывший форвард испанской "Барселоны", ныне игрок французского ПСЖ аргентинец Лионель Месси и футболист итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду не попали в число номинантов на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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В список кандидатов на приз лучшему нападающему вошли норвежец Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия, Дортмунд), поляк Роберт Левандовский ("Бавария", Германия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).

Награду лучшему вратарю могут присудить бельгийцу Тибо Куртуа ("Реал", Испания), бразильцу Эдерсону ("Манчестер Сити", Англия) или французу Эдуару Менди ("Челси", Англия). Номинантами на звание лучшего защитника стали испанец Сесар Аспиликуэта, немец Антонио Рюдигер (оба - "Челси"), португалец Рубен Диаш ("Манчестер Сити"). Приз лучшему полузащитнику могут получить бельгиец Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), итальянец Жоржиньо, француз Н'Голо Канте (оба - "Челси", Англия).

Имена победителей будут объявлены 26 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. По итогам сезона-2019/20 лучшим вратарем был признан Мануэль Нойер, защитником - Йозуа Киммих (оба - "Бавария", Германия), полузащитником - де Брёйне, нападающим - Левандовский.