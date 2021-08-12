СМИ: Роналду может сыграть с Месси в ПСЖ в 2022 году

ТАСС, 12 августа. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может подписать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду летом 2022 года. Об этом сообщает испанская спортивная газета AS .

По информации издания, ПСЖ готов бесплатно отпустить нападающего Килиана Мбаппе в "Реал". В то же время клуб сможет заключить контракт с Роналду на правах свободного агента, соглашение португальца с туринским "Ювентусом" истекает 30 июня 2022 года.

Во вторник ПСЖ подписал двухлетний контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, также перешедшим в клуб на правах свободного агента. Таким образом, в ПСЖ могут сыграть все три основных претендента на "Золотой мяч" 2015 года: Месси, Роналду и бразилец Неймар, выступающий за парижскую команду с 2017 года.

Роналду 36 лет, португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Ранее Роналду играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал". За "Ювентус" футболист выступает с 2018 года.