Касперович: высказывания Винер-Усмановой о судействе вызвали в Болгарии дискуссию

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой о судействе на Олимпийских играх в Токио вызвали дискуссию в Болгарии, национальная команда которой одержала победу в групповом многоборье. Об этом ТАСС рассказал биатлонный тренер Александр Касперович, который второй год подряд возглавляет сборную Болгарии.

Винер-Усманова осталась недовольна судейством на Олимпиаде в Токио. В личном многоборье россиянка Дина Аверина уступила первое место израильтянке Линой Ашрам, в групповом россиянки стали вторыми после болгарок.

"Конечно, тут дискутируют по поводу высказываний Ирины Александровны Винер-Усмановой. В плане судейства это сложный технический вид спорта, поэтому мне оценивать сложно. Но победу тут, разумеется, восприняли с радостью - до этого у Болгарии никогда не было золотой медали в команде на Олимпийских играх. При этом про личные соревнования многие говорят, что наших действительно засудили", - сказал Касперович.

"Что касается команд, то отмечают более сложную программу у болгарской сборной. Девочки у них очень сильные, художественной гимнастике в Болгарии вообще уделяется очень много внимания. Ей занимаются везде, даже у нас на [спортивной базе] "Бельмекене" сейчас девчонок 50. В прошлом году мы были в Варне, так их там человек 300 было, у нас, конечно, больше занимающихся, но в Болгарии сейчас бум художественной гимнастики", - отметил он.

Россиянки непрерывно побеждали в художественной гимнастике на Олимпийских играх с 2000 года.