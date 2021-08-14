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Массовый спорт

Терюшков назвал День физкультурника всеобъемлющим праздником для Московской области

День физкультурника в России отмечается каждую вторую субботу августа
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков Стоян Васев/ТАСС
Описание
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков
© Стоян Васев/ТАСС

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. День физкультурника является всеобъемлющим праздником, который жители отмечают по всей Московской области. Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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День физкультурника в России отмечается каждую вторую субботу августа.

"У нас сегодня большой праздник, каждый муниципалитет без исключения чествует своих спортсменов, тренеров, всех, кто занимается физической культурой и спортом, - сказал Терюшков. - Сегодня у нас два крупных мероприятия. Во-первых, одна из центральных точек в Люберцах, куда приезжают любители спорта со всей Московской области. Мы проводим там финал кубка по баскетболу 3х3, там и активности, и встречи с нашими спортсменами, каждый житель может прийти и пообщаться со своими кумирами".

"Вторым событием является финал [хоккейного] Кубка Александра Овечкина в Красногорске. Турнир проводился с понедельника, здесь собраны лучшие команды страны, том числе "Химик" и "Атлант" из Московской области. Поэтому день физкультурника является для нас всеобъемлющим праздником, который мы отмечаем по всей Московской области", - добавил Терюшков.

Планируется, что в этом году в физкультурно-спортивных мероприятиях примут участие порядка 5 млн человек по всей России.

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