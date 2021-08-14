Легкоатлетка Сидорова сомневается, что успеет получить визу в США

ТАСС, 14 августа. Чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова сомневается в том, что успеет получить визу в США для выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. Об этом она заявила в интервью газете "Спорт-Экспресс" .

21 августа Сидорова должна выступить в Юджине вместе с олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту Марией Ласицкене.

"Еще перед отлетом в Токио я понимала, что мы не успеем сделать визу. Сейчас подключились люди, мы обращались к министру, но я не знаю, чем все кончится. По идее, выезд уже вот-вот. По моим ощущениям, мы все равно не успеем", - сказала Сидорова.

В пятницу министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство ведет работу над получением россиянками визы.

Сидоровой 30 лет, она является серебряным призером Игр в Токио, чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.