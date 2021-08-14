"Уфа" нанесла "Нижнему Новгороду" первое поражение в Российской премьер-лиге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 1:2 проиграл "Уфе" в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Уфы" отличились Хамид Агаларов (48-я минута) и Олег Иванов (65, с пенальти). У "Нижнего Новгорода" гол забил Акош Кечкеш (57).
За первые три тура дебютного сезона в РПЛ "Нижний Новгород" не проиграл ни одной встречи. Команда под руководством главного тренера Александра Кержакова победила дома "Сочи" (1:0) и в гостях "Спартак" (2:1), а также сыграла вничью на выезде с "Уралом" (1:1). "Уфа" одержала первую победу в сезоне, ранее команда проиграла в гостях ЦСКА (0:1) и дома "Динамо" (2:3), а также сыграла вничью на своем поле с "Локомотивом" (1:1).
"Нижний Новгород", набравший семь очков, располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. "Уфа", в активе которой четыре очка, занимает восьмое место.
В пятом туре 22 августа "Нижний Новгород" на своем поле сыграет с "Ростовом". Днем ранее "Уфа" дома встретится с петербургским "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|7-3
|9
|4
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|8
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|10
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|11
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|12
|ЦСКА
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|13
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|14
|Ростов
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|15
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0