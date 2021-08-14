"Уфа" нанесла "Нижнему Новгороду" первое поражение в Российской премьер-лиге

В составе "Уфы" отличились Хамид Агаларов (48-я минута) и Олег Иванов (65, с пенальти). У "Нижнего Новгорода" гол забил Акош Кечкеш (57).

За первые три тура дебютного сезона в РПЛ "Нижний Новгород" не проиграл ни одной встречи. Команда под руководством главного тренера Александра Кержакова победила дома "Сочи" (1:0) и в гостях "Спартак" (2:1), а также сыграла вничью на выезде с "Уралом" (1:1). "Уфа" одержала первую победу в сезоне, ранее команда проиграла в гостях ЦСКА (0:1) и дома "Динамо" (2:3), а также сыграла вничью на своем поле с "Локомотивом" (1:1).

"Нижний Новгород", набравший семь очков, располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. "Уфа", в активе которой четыре очка, занимает восьмое место.

В пятом туре 22 августа "Нижний Новгород" на своем поле сыграет с "Ростовом". Днем ранее "Уфа" дома встретится с петербургским "Зенитом".