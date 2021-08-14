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Футбол в России

"Уфа" нанесла "Нижнему Новгороду" первое поражение в Российской премьер-лиге

Встреча четвертого тура завершилась гостевой победой уфимского клуба со счетом 2:1
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 1:2 проиграл "Уфе" в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе "Уфы" отличились Хамид Агаларов (48-я минута) и Олег Иванов (65, с пенальти). У "Нижнего Новгорода" гол забил Акош Кечкеш (57).

За первые три тура дебютного сезона в РПЛ "Нижний Новгород" не проиграл ни одной встречи. Команда под руководством главного тренера Александра Кержакова победила дома "Сочи" (1:0) и в гостях "Спартак" (2:1), а также сыграла вничью на выезде с "Уралом" (1:1). "Уфа" одержала первую победу в сезоне, ранее команда проиграла в гостях ЦСКА (0:1) и дома "Динамо" (2:3), а также сыграла вничью на своем поле с "Локомотивом" (1:1).

"Нижний Новгород", набравший семь очков, располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. "Уфа", в активе которой четыре очка, занимает восьмое место.

В пятом туре 22 августа "Нижний Новгород" на своем поле сыграет с "Ростовом". Днем ранее "Уфа" дома встретится с петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Рубин33006-19
3Динамо33007-39
4Локомотив32106-37
5Нижний Новгород42115-47
6Сочи32014-26
7Спартак42023-36
8Уфа41125-64
9Химки31113-44
10Краснодар31025-43
11Ахмат31024-53
12ЦСКА31023-43
13Арсенал31023-73
14Ростов30123-71
15Урал40131-71
16Крылья Советов30032-50

 

Теги
Российский футболКержаков, Александр Анатольевич
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