Витория: футболистам "Спартака" важно было победить "Урал"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" важно было набрать три очка в матче с "Уралом". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

В субботу "Спартак" дома обыграл "Урал" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:0.

"Мы отдали инициативу сопернику, но это не было задачей, - сказал Витория. - В футболе такое случается, и это зависит от многих факторов. До этого у нас был ряд поражений, забили гол, второй не смогли и команда подсознательно захотела удержать счет. При других обстоятельствах ход игры был бы другим, но сегодня важно было завоевать три очка, несмотря на усталость".

По мнению Витории, "Спартак" мог решить исход встречи еще в первом тайме. "Во втором тайме начала накапливаться усталость, не хватало свежести. За 11 дней сыграли четыре матча, плюс два больших перелета", - отметил он.

"Мы сделали ставку на тех, кто в центре поля может переходить из обороны в атаку, и такими игроками являются [Роман] Зобнин и [Алекс] Крал. В первом тайме было несколько хороших атак, и задача была выполнена. Сегодня ставка была сделана на скорость, и, как вы видели, все получалось, пока игроки были свежими. Не знаю, как сыграют замены, но я доверяю игрокам, и не забывайте, что у нас был плотнейший график", - добавил специалист.

В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".