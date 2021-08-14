Витория поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку в матче с "Уралом"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Руй Витория благодарен болельщикам за поддержку в матче с екатеринбургским "Уралом". Об этом он сказал журналистам.

"Спартак" обыграл "Урал" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:0. С начала игры болельщики на трибуне за воротами вывесили баннеры с критикой в адрес руководства и игроков, скандировали "Руководство, вон!" и выкрикивали нецензурные высказывания. На этой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации по сумме двух матчей португальской "Бенфике".

"Я не настолько владею русским языком. В данной ситуации я уважаю мнение всех сторон, и мы должны отвечать на критику своими результатами. Несмотря на критику, хотел бы поблагодарить болельщиков", - сказал Витория.

В пятом туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".