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Футбол в России

Витория надеется, что футболисты "Спартака" быстро адаптируются к его требованиям

Португальский специалист возглавил команду в конце мая
Игрок "Спартака" Михаил Игнатов и главный тренер красно-белых Руй Витория Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Игрок "Спартака" Михаил Игнатов и главный тренер красно-белых Руй Витория
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Руй Витория надеется, что игроки команды как можно быстрее адаптируются к его требованиям. Об этом он рассказал журналистам.

Португалец перешел в "Спартак" в конце мая, заключив контракт до лета 2023 года. В шести матчах сезона красно-белые одержали две победы.

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"Команды бывают разными, и сроки адаптации могут быть продолжительными, - сказал Витория. - Плюс сказываются текущие результаты, футболисты - не машины, они видят и читают о том, что происходит вокруг. Не могу сказать, сколько по времени займет адаптация. Будем надеется, что все это пройдет быстро".

"Все только начинается, и я понимаю, что нам играть будет непросто. Соперники стараются поймать на контратаках. Не будет ни одной простой игры, все команды настраиваются на "Спартак" особенным образом", - добавил он.

В субботу "Спартак" дома обыграл "Урал" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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