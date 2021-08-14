Футболист "Спартака" Соболев считает, что его игра заслуживает критики болельщиков

В субботу "Спартак" обыграл дома "Урал" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики красно-белых во время матча вывесили баннер с критикой нападающего.

"Я надеюсь, что после этой победы дела пойдут в гору, - сказал Соболев. - Видел баннер болельщиков, абсолютно нормально отнесся к критике. Моя игра заслуживает критики, показываю плохую игру, я этого не отрицаю. Наверное, нужно посидеть и подумать на замене, поправлять свою игру".

"Не то, что я сбавил, а не идет игра, не могу забить, это все давит. Но есть уверенность, что в следующем матче прорвет, и я забью. Просто бывает такой период, когда есть небольшой спад. Я надеюсь, что в ближайшем матче из него выберусь", - добавил Соболев.