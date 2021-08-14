Шалимов считает, что "Урал" не наиграл на победу в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" мог не проиграть московскому "Спартаку" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер -Лиги (РПЛ), но на победу не наиграл. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Урала" Игорь Шалимов.

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. "Урал" провел первый матч под руководством Шалимова. 52-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Юрия Матвеева.

"Я не скажу, что в "Урале" был кризис, когда я пришел, всего было три игры, в таком состоянии не одна команда сейчас находится, - сказал Шалимов. - Мы находимся внизу турнирной таблицы, нам нужно оттуда выходить, то есть мы должны набирать очки и двигаться вперед. Сегодня мы на победу точно не наиграли, но могли не проиграть при определенном раскладе".

"По приобретениям давайте не будем говорить, посмотрим, у нас еще трансферное окно открыто. Нам нужно учитывать финансовые возможности команды, работа ведется, посмотрим. Задача сейчас одна - обезопасить себя и чувствовать спокойствие", - добавил главный тренер "Урала".

"Урал" с одним набранным очком остался на предпоследнем, 15-м месте. 21 августа команда из Екатеринбурга примет московское "Динамо".