Мележиков общался с тренером "Спартака" два часа после вылета клуба из Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Евгений Мележиков общался один на один с главным тренером команды Руем Виторией пару часов после вылета красно-белых из Лиги чемпионов. Об этом он рассказал журналистам.

На текущей неделе "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации португальской "Бенфике". В шести матчах сезона красно-белые потерпели поражение четыре раза.

"С футболистами из числа легионеров и ключевых россиян разговоры были с целью найти у себя причины проблем, чтобы с ними разобраться, - сказал Мележиков. - Команда, имеющая внутри проблемы и недопонимание, всегда нестабильна. Думаю, мы эти проблемы локализуем. Команда, прежде всего, должна быть объединена внутри. Когда она будет единым целым, то будет давать результат".

"Надо потерпеть. Когда будет стабильность и уверенность и у игроков, она перейдет и на трибуны. Тогда на трибунах будет спокойствие и поддержка. С тренером на связи акционер (владелец "Спартака" Леонид Федун - прим. ТАСС), необязательно при этом знать русский и португальский, так как есть переводчик. Мы с Руем два часа говорили перед тренировкой в пятницу один на один", - добавил он.