ЦСКА обыграл "Ростов" в матче чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл "Ростов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Яка Бийол (8-я минута), Федор Чалов (36) и Константин Марадишвили (89). У проигравших отличился Данил Глебов (54).
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн на 43-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы, его место занял 18-летний Данила Сухомлинов. Норвежский футболист в прошлом туре с "Химками" (1:1) провел первый матч с середины марта.
"Ростов" провел второй матч под руководством главного тренера Юрия Семина. Команда из Ростова-на-Дону с одним набранным очком занимает 14-е место в таблице. В следующем туре ростовчане 22 августа на выезде сыграют с "Нижним Новгородом".
ЦСКА прервал серию поражений из двух матчей в чемпионате России. Команда Алексея Березуцкого набрала шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы 21 августа примут грозненский "Ахмат".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|4
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|8
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|10
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|11
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|12
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|13
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|14
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|15
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0