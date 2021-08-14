ЦСКА обыграл "Ростов" в матче чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл "Ростов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

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Забитыми мячами в составе победителей отметились Яка Бийол (8-я минута), Федор Чалов (36) и Константин Марадишвили (89). У проигравших отличился Данил Глебов (54).

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн на 43-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы, его место занял 18-летний Данила Сухомлинов. Норвежский футболист в прошлом туре с "Химками" (1:1) провел первый матч с середины марта.

"Ростов" провел второй матч под руководством главного тренера Юрия Семина. Команда из Ростова-на-Дону с одним набранным очком занимает 14-е место в таблице. В следующем туре ростовчане 22 августа на выезде сыграют с "Нижним Новгородом".

ЦСКА прервал серию поражений из двух матчей в чемпионате России. Команда Алексея Березуцкого набрала шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы 21 августа примут грозненский "Ахмат".