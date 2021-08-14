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Футбол в России

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче чемпионата России

Встреча завершилась гостевой победой армейцев со счетом 3:1
Павел Мамаев ("Ростов") и Иван Обляков (ЦСКА) Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Павел Мамаев ("Ростов") и Иван Обляков (ЦСКА)
© Эрик Романенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл "Ростов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

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Забитыми мячами в составе победителей отметились Яка Бийол (8-я минута), Федор Чалов (36) и Константин Марадишвили (89). У проигравших отличился Данил Глебов (54).

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн на 43-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы, его место занял 18-летний Данила Сухомлинов. Норвежский футболист в прошлом туре с "Химками" (1:1) провел первый матч с середины марта.

"Ростов" провел второй матч под руководством главного тренера Юрия Семина. Команда из Ростова-на-Дону с одним набранным очком занимает 14-е место в таблице. В следующем туре ростовчане 22 августа на выезде сыграют с "Нижним Новгородом".

ЦСКА прервал серию поражений из двух матчей в чемпионате России. Команда Алексея Березуцкого набрала шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы 21 августа примут грозненский "Ахмат".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Рубин33006-19
3Динамо43018-59
4Локомотив32106-37
5Нижний Новгород42115-47
6Сочи32014-26
7ЦСКА42026-56
8Спартак42023-36
9Ахмат42026-66
10Уфа41125-64
11Химки31113-44
12Краснодар31025-43
13Арсенал31023-73
14Ростов40134-101
15Урал40131-71
16Крылья Советов30032-50

 

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