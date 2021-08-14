"Динамо" потерпело первое поражение в чемпионате России

ГРОЗНЫЙ, 14 августа. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Ахмата" голы забили Даниил Уткин (35-я минута) и Владислав Карапузов (38), который принадлежит "Динамо" и выступает за грозненский клуб на правах аренды. В составе бело-голубых отличился Себастьян Шиманьский (48).

Полузащитник Денис Макаров впервые вышел в стартовом составе "Динамо". Он дебютировал за бело-голубых в матче третьего тура РПЛ против московского ЦСКА (2:1), выйдя на замену во втором тайме. 6 августа полузащитник перешел в "Динамо" из казанского "Рубина".

"Ахмат" располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в четырех матчах. "Динамо" потерпело первое поражение в сезоне. Бело-голубые с девятью очками в активе занимают третье место в турнирной таблице.

В следующем туре 21 августа "Ахмат" в гостях сыграет с ЦСКА. В этот же день "Динамо" на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".