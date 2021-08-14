"Динамо" потерпело первое поражение в чемпионате России

ГРОЗНЫЙ, 14 августа. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Ахмата" голы забили Даниил Уткин (35-я минута) и Владислав Карапузов (38), который принадлежит "Динамо" и выступает за грозненский клуб на правах аренды. В составе бело-голубых отличился Себастьян Шиманьский (48).
Полузащитник Денис Макаров впервые вышел в стартовом составе "Динамо". Он дебютировал за бело-голубых в матче третьего тура РПЛ против московского ЦСКА (2:1), выйдя на замену во втором тайме. 6 августа полузащитник перешел в "Динамо" из казанского "Рубина".
"Ахмат" располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в четырех матчах. "Динамо" потерпело первое поражение в сезоне. Бело-голубые с девятью очками в активе занимают третье место в турнирной таблице.
В следующем туре 21 августа "Ахмат" в гостях сыграет с ЦСКА. В этот же день "Динамо" на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|4
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|8
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|10
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|11
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|12
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|13
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|14
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|15
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0