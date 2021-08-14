Мележиков: новые финансовые условия для Соболева начнут действовать с лета 2022 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новые финансовые условия по контракту нападающего футбольного клуба "Спартак" Александра Соболева начнут действовать с июня следующего года. Об этом журналистам рассказал гендиректор клуба Евгений Мележиков.

"Спартак" продлил контракт с нападающим, новое соглашение рассчитано на пять лет. В прошлом сезоне в Тинькофф - Российской премьер-лиге он забил 14 мячей.

"По Соболеву мы давно вели переговоры, на окончательной стадии все подписали, защитили клуб от выкупных движений, повышена выкупная стоимость, по зарплатам достигли соглашения. Новые финансовые условия по Соболеву вступают в силу с июня следующего года", - сказал Мележиков.

Гендиректор рассказал и о процессе перехода из "Спартака" форварда Педро Роши, который пришел в команду в 2017 году. "Давно занимались с Рошей, два дня проводили переговоры. Договорились с агентом о снижении зарплаты, что позволяет нам сэкономить на его переходе более миллиона [евро]. Надеюсь, переход совершится после прохождения им медобследования", - отметил он.

"Что касается опорника или другого футболиста-легионера, то здесь надо работать над продажами. Получится продажа, тогда мы освободим легионерскую позицию и сможем подписать игрока. Отбор идет, кандидаты есть, я их показываю главному тренеру, он дает свою оценку", - добавил Мележиков.