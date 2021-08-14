Мележиков: "Спартак" планирует бюджет с учетом требований финансового fair play

Система финансового fair play была внедрена в сезоне-2011/12. Суть правил финансового fair play - это требование безубыточности, когда клубам предписывается не тратить больше, чем они зарабатывают.

"Бюджет мы готовили с учетом требований финансового fair play, и пока мы его исполняем. Изначально мы не закладывали в бюджет доходы от Лиги чемпионов, они нам позволили спокойно себя чувствовать. Финансовый fair play у нас под контролем, не могу сказать, что зарплаты только растут: у кого-то повышаются, у кого-то на том же уровне. Бюджет остался таким примерно, который и был в прошлом году с учетом планов того, кто остается в команде", - сказал Мележиков.

"Спартак" поле четырех туров чемпионата России по футболу набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Спартак" дважды проиграл лиссабонской "Бенфике" с одинаковым счетом 0:2. Столичная команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.