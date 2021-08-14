Соломатин: ЦСКА заслуженно победил "Ростов" в матче чемпионата России

В субботу ЦСКА на выезде обыграл "Ростов" со счетом 3:1.

"Прежде всего хочу сказать по поводу поля, со стороны показалось, что оно не лучшего качество - какая бы там жара ни была, в южном регионе всегда хорошие поля, особенно в летний период. Сегодня бросилась в глаза уверенная игра ЦСКА, но игра "Ростова" напомнила матч армейцев с "Локомотивом" (1:2). Команда также не отбирала мяч, просто давала спокойно разыгрывать его на своей половине поля, будто ждали, когда им забьют гол. Однозначно ЦСКА победил по делу, чтобы так было дальше".

Нападающий Федор Чалов забил впервые в текущем сезоне, при этом он отличился в третьем матче подряд против "Ростова". "Чалов, видимо, ждал выезда в Ростов, чтобы открыть счет голам в этом сезоне, нужно теперь продолжать дальше, - отметил Соломатин. - Любая положительная игра, тем более гол для нападающего, конечно, должна придать ему уверенности. Стоит учитывать, что [Антон] Заболотный получил травму, [Адольфо] Гайч не в лучших кондициях, Чалов молодец, что забил".

ЦСКА прервал серию поражений из двух матчей в чемпионате России. Команда Алексея Березуцкого набрала шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы 21 августа примут грозненский "Ахмат".