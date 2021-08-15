Кудерметова не сумела выйти в финал турнира WTA в Монреале в парном разряде

ТАСС, 15 августа. Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Елена Рыбакина уступили канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани в полуфинале турнира категории "Премьер" в канадском Монреале в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. В финале Дабровски и Стефани сыграют против хорватки Дарьи Юрак и словенки Андреи Клепач.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 33-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в парном спортсменка занимает 16-ю позицию. На Олимпиаде в Токио Кудерметова в паре с Еленой Весниной уступили в матче за бронзу бразильянкам Стефани и Лауре Пигосси.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии, в 2019-м победительницами стали олимпийские чемпионки Токио чешки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова.