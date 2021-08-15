СМИ: "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с Фернандешем о продлении контракта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" начал переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Сообщается, что клуб предложит футболисту контракт до 2026 года.

Фернандешу 26 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. Португалец сыграл за английский клуб 75 матчей, забил 41 гол и отдал 25 результативных передач. В первом матче сезона-2021/22 Английской премьер-лиги против "Лидса" Фернандеш сделал хет-трик, став первым футболистом "Манчестер Юнайтед" с 1977 года, которому удалось забить три мяча в первом туре чемпионата. Ранее он выступал за итальянские "Новару", "Удинезе", "Сампдорию", португальский "Спортинг".

В составе сборной Португалии Фернандеш провел 33 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. В 2019 году он с национальной командой стал победителем Лиги наций.