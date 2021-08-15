Чеферин: бомбардирскому таланту Герда Мюллера почти нет равных и по сей день

Мюллер скончался 15 августа в возрасте 75 лет. В 2015 году у Мюллера обнаружили болезнь Альцгеймера.

"Герд Мюллер был одним из величайших нападающих, которых мы когда-либо видели, чье имя известно не только в Германии или Европе, но и во всем мире. Все это благодаря невероятному таланту забивать голы, которому почти нет равных и по сей день, - сказал президент УЕФА. - От имени европейского футбольного сообщества я хотел бы выразить свою печаль по поводу кончины великого игрока и выразить свои соболезнования его семье, друзьям и бывшим товарищам по команде в это трудное время".

За "Баварию" Мюллер играл с 1964 по 1979 год. В составе клуба он провел 607 матчей во всех турнирах, в которых забил 566 голов. Ему также принадлежит рекорд чемпионата Германии по количеству забитых мячей (365), он семь раз становился лучшим бомбардиром турнира. С "Баварией" Мюллер четырежды выигрывал чемпионат Германии, четырежды становился обладателем кубка страны, три раза побеждал в Кубке европейских чемпионов и один раз - в Кубке обладателей кубков.

В составе сборной ФРГ Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году, забив победный гол в финальном матче против команды Нидерландов (2:1). В 1972 году дубль Мюллера позволил немцам обыграть сборную СССР в финале чемпионата Европы (3:0). С 68 голами в 62 матчах он занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, больше него забил только чемпион мира 2014 года Мирослав Клозе (71 мяч в 137 играх). В 1970 году Мюллер стал обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему игроку года.