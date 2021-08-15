Бельгийский велогонщик Филипсен стал победителем второго этапа "Вуэльты"

Филипсен преодолел дистанцию в 166,7 км за 3 часа 58 минут 57 секунд. Второе место занял нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck - Quick Step, третье - австралиец Майкл Мэттьюс из Team Bikeexchange, россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 17-м, гонщики финишировали в общей группе. Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 133-м месте (отставание 1 минута 15 секунд).

В общем зачете после двух этапов лидирует олимпийский чемпион словенец Примож Роглич, время которого составляет 4 часа 7 минут 29 секунд. Вторым идет испанец Алекс Аранбуру (+0.4) из "Астаны", третьим - Мэттьюс (+0.10). Власов располагается на седьмой строчке (+0.14), Сиваков занимает 111-е место (+1.37).

Третий этап веломногодневки состоится в понедельник, его протяженность составит 202,8 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году. Роглич выигрывал "Вуэльту" в 2019 и 2020 годах.