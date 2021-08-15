Николич заявил, что рад реакции футболистов "Локомотива" на ничью с "Зенитом"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Никто из футболистов "Локомотива" не был доволен ничьей в матче с действующим чемпионом России "Зенитом". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" в четвертом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:1.

"Спасибо болельщикам за горячую поддержку, атмосфера на стадионе была отличная. Также хочу сказать, что мне понравилось, что после игры я увидел только грустные лица, в раздевалке никто не был доволен результатом, - сказал Николич. - Такой менталитет мне подходит - праздновать одно набранное очко в матче против "Зенита" неправильно".

"В первом тайме мы контролировали игру, у нас был стопроцентный момент. Во втором хорошо начали, но стали пропускать контратаки - чаще всего, когда атаковали через центр. У нас очень много новых игроков, это нормально. С одной из атак "Зенит" получил пенальти, но и мы справедливо сравняли счет, так что результат закономерен. Последние минуты показали, что мы готовы биться до конца", - добавил он.

В следующем туре "Локомотив" дома 22 августа сыграет с "Краснодаром".