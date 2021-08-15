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Футбол в России

"Рубин" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:1
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома сыграл вничью со счетом 1:1 с самарскими "Крыльями Советов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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У хозяев гол забил Хван Ин Бом (63-я минута), в составе самарцев отличился Иван Сергеев (59).

Впервые в текущем сезоне в стартовый состав казанцев не попал полузащитник Хвича Кварацхелия. Во встрече против самарцев он появился на поле на 56-й минуте. На 73-й минуте из-за травмы был заменен защитник "Рубина" Илья Самошников.

"Рубин" не может обыграть "Крылья Советов" с 2018 года (2:1), потерпев с тех пор два поражения и во второй раз сыграв вничью. Казанцы впервые в текущем сезоне потеряли очки, в то время как самарский клуб впервые их набрал.

"Рубин" после четырех туров располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков. "Крылья Советов" поднялись на 14-е место и имеют 1 очко в активе.

В следующем туре "Рубин" сыграет 22 августа на выезде с подмосковными "Химками", самарцы днем ранее примут "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит431011-610
2Рубин43107-210
3Динамо43018-59
4Локомотив42207-48
5Нижний Новгород42115-47
6Сочи32014-26
7Краснодар42028-66
8ЦСКА42026-56
9Спартак42023-36
10Ахмат42026-66
11Уфа41125-64
12Химки31113-44
13Арсенал41035-103
14Крылья Советов40133-61
15Ростов40134-101
16Урал40131-71

 

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