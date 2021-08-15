"Рубин" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома сыграл вничью со счетом 1:1 с самарскими "Крыльями Советов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
У хозяев гол забил Хван Ин Бом (63-я минута), в составе самарцев отличился Иван Сергеев (59).
Впервые в текущем сезоне в стартовый состав казанцев не попал полузащитник Хвича Кварацхелия. Во встрече против самарцев он появился на поле на 56-й минуте. На 73-й минуте из-за травмы был заменен защитник "Рубина" Илья Самошников.
"Рубин" не может обыграть "Крылья Советов" с 2018 года (2:1), потерпев с тех пор два поражения и во второй раз сыграв вничью. Казанцы впервые в текущем сезоне потеряли очки, в то время как самарский клуб впервые их набрал.
"Рубин" после четырех туров располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков. "Крылья Советов" поднялись на 14-е место и имеют 1 очко в активе.
В следующем туре "Рубин" сыграет 22 августа на выезде с подмосковными "Химками", самарцы днем ранее примут "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|11-6
|10
|2
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|3
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|4
|Локомотив
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|5
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|8-6
|6
|8
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|10
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|11
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|12
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|13
|Арсенал
|4
|1
|0
|3
|5-10
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|15
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|16
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1