Леонов надеется, что женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу станет ежегодным

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по пляжному футболу Илья Леонов надеется, что Межконтинентальный кубок среди женщин будет проводиться ежегодно и именно в Москве. Об этом он рассказал ТАСС.

Женский Межконтинентальный кубок проводился впервые. Турнир завершился в воскресенье в Москве. В заключительном матче турнира сборная России победила команду Бразилии со счетом 4:1.

"Хороший турнир, классный стадион, большое спасибо болельщикам, которые нас поддерживали, - сказал Леонов. - На турнире команды показывали хороший по качеству футбол. Да, он запомнится нашим третьим местом, но тем не менее, мы выиграли две игры из трех. В целом хороший турнир, я надеюсь, что он будет проводиться ежегодно и именно в Москве".

В первом туре российские футболистки в дополнительное время обыграли команду США со счетом 2:1, во втором проиграли испанкам (3:4).

"Удивили [своей игрой] больше всего в первом матче американки: мы не знали о них информации, ничего не было, и так получилось, что именно с ними мы сыграли первую игру. Возможно, если бы это была вторая-третья игра, то нам было бы чуть-чуть полегче. Самый тяжелый матч был сегодня с Бразилией. Был настрой, я попросил девчонок сбросить оковы, чтобы они получили удовольствие от футбола, ведь такой классный матч, как Россия - Бразилия, всегда яркая вывеска", - отметил собеседник ТАСС.

Сборная России заняла третье место в турнирной таблице, набрав пять очков. Победу в турнире одержали бразильянки (6 очков), второй стала команда Испании (6), уступившая сборной Бразилии в первом туре. Замкнули таблицу американки, которые очков не набрали.