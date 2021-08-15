Гончаренко: футболисту "Краснодара" Вильене надо внимательно изучить свой контракт

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Футболисту Тонни Вильене, которого по причине штрафных санкций не включили в заявку на матч "Краснодара" с тульским "Арсеналом", необходимо внимательнее изучить контракт и не интерпретировать его пункты под себя. Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко.

Вильена не был включен в заявку на матч, по словам Гончаренко, по причине штрафных санкций. Портал "Чемпионат" написал, что причиной санкций стала драка между нидерландцем и его одноклубником Владимиром Ильиным на тренировке.

"Что касается Вильены, то тут он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует те пункты, которые в контракте есть, то есть ему, наверное, более внимательно надо посмотреть и понимать, что клуб, в данном случае, абсолютно прав", - сказал Гончаренко.

Он уточнил, что данная ситуация не связана с конфликтом Вильены с Ильиным.

Вильена перешел в "Краснодар" из "Фейенорда" в 2019 году.

В воскресенье "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).