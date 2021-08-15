"Краснодар" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Краснодара" голы забили Реми Кабелла (24-я минута), Юрий Газинский (29), Джон Кордоба (37). У "Арсенала" дубль на счету Евгения Луценко (10, 86).

Впервые в сезоне в стартовом составе "Краснодара" вышел вратарь Станислав Агкацев. Основной голкипер краснодарцев Матвей Сафонов остался в запасе.

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, на трибунах присутствовало порядка 500 болельщиков.

"Краснодар" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" с тремя очками в активе располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" 22 августа в гостях сыграет со столичным "Локомотивом", "Арсенал" днем ранее примет московский "Спартак".