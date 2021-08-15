"Краснодар" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Краснодара" голы забили Реми Кабелла (24-я минута), Юрий Газинский (29), Джон Кордоба (37). У "Арсенала" дубль на счету Евгения Луценко (10, 86).
Впервые в сезоне в стартовом составе "Краснодара" вышел вратарь Станислав Агкацев. Основной голкипер краснодарцев Матвей Сафонов остался в запасе.
В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, на трибунах присутствовало порядка 500 болельщиков.
"Краснодар" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" с тремя очками в активе располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Краснодар" 22 августа в гостях сыграет со столичным "Локомотивом", "Арсенал" днем ранее примет московский "Спартак".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|11-6
|10
|2
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|3
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|4
|Локомотив
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|5
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|8-6
|6
|8
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|10
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|11
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|12
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|13
|Арсенал
|4
|1
|0
|3
|5-10
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|15
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|16
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1