{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Краснодар" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу краснодарцев
Джон Кордоба Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Джон Кордоба
© Александр Демьянчук/ТАСС

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Краснодара" голы забили Реми Кабелла (24-я минута), Юрий Газинский (29), Джон Кордоба (37). У "Арсенала" дубль на счету Евгения Луценко (10, 86).

Впервые в сезоне в стартовом составе "Краснодара" вышел вратарь Станислав Агкацев. Основной голкипер краснодарцев Матвей Сафонов остался в запасе.

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, на трибунах присутствовало порядка 500 болельщиков.

"Краснодар" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" с тремя очками в активе располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" 22 августа в гостях сыграет со столичным "Локомотивом", "Арсенал" днем ранее примет московский "Спартак".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит431011-610
2Рубин43107-210
3Динамо43018-59
4Локомотив42207-48
5Нижний Новгород42115-47
6Сочи32014-26
7Краснодар42028-66
8ЦСКА42026-56
9Спартак42023-36
10Ахмат42026-66
11Уфа41125-64
12Химки31113-44
13Арсенал41035-103
14Крылья Советов40133-61
15Ростов40134-101
16Урал40131-71

 

Теги
Российский футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Леонов надеется, что женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу станет ежегодным
Главный тренер женской сборной России отметил, что на турнире в Москве команды показали игру высокого качества
Леонов надеется, что женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу станет ежегодным
Читать полностью