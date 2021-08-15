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Футбол в России

Слуцкий: "Рубин" не показал максимум в игре с "Крыльями", но футболисты проявили характер

Команда сыграла вничью с самарцами после вылета из Лиги конференций

ТАСС, 15 августа. Футболисты казанского "Рубина" проявили характер в матче против самарских "Крыльев Советов", несмотря на плохое качество поля и сложный график. Такое мнение высказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, комментарий которого приводит "Матч ТВ".

В воскресенье "Рубин" со счетом 1:1 сыграл дома с "Крыльями Советов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Доволен тем, что мы выдержали и до конца пытались создавать моменты и доминировать, понятно, когда у тебя сложный график и такое тяжелое поле, все усилия надо умножать на два или на три раза. Нельзя сказать, что "Рубин" показал максимум, но я благодарен ребятам, что команда не просела. Сказал футболистам, что они проявили характер", - сказал Слуцкий.

"Рубин" после четырех матчей занимает второе место турнирной таблицы, набрав 10 очков. В следующем туре команда Слуцкого сыграет 22 августа в гостях с подмосковными "Химками".

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