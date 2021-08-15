Слуцкий: через месяц поле "Ак Барс Арены" приведут в порядок

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Через месяц поле казанского стадиона "Ак Барс Арена" будет приведено в порядок работниками стадиона. Об этом сказал главный тренер футбольной команды "Рубин" Леонид Слуцкий после матча Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов".

"Сейчас уже какой смысл рассматривать [возвращение на Центральный стадион]. У нас две выездные игры, две паузы на сборную и все службы "Ак Барс Арены" уверили нас, что через месяц поле должно быть в оптимальном состоянии. Мы верим, что так и будет", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что для игроков было непросто играть три матча на таком тяжелом поле.

После матча между "Рубином" и грозненским "Ахматом" 8 августа Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители "Ак Барс Арены" в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона.

После переговоров между командой и руководством стадиона, было принято решение, что нематчевые мероприятия на поле проводиться не будут. Ранее на стадионе проходили свадьбы, фестивали и концерты.

В воскресенье "Рубин" со счетом 1:1 сыграл дома с "Крыльями Советов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).