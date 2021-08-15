Футболист Самошников заявил, что восстановится через пару дней

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Срок восстановления от травмы защитника казанского футбольного клуба "Рубин" Ильи Самошникова составит несколько дней. Об этом футболист рассказал ТАСС.

"Небольшой спазм, пара дней, и буду в строю", - сказал Самошников.

Самошников не смог доиграть матч четвертого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы. Он получил повреждение в середине второго тайма. Его заменил Владислав Игнатьев.

Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы.

В воскресенье "Рубин" со счетом 1:1 сыграл дома с "Крыльями Советов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).