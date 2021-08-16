Праздник на песке. В Москве прошел женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

В турнире приняли участие четыре команды, представляющие три международных ассоциации. Сборные России и Испании входят в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и занимают третье и первое места в мировом рейтинге соответственно, россиянки являются двукратными обладательницами Кубка Европы, а испанки - действующие победительницы Всемирных пляжных игр. Команда Бразилии занимает шестое место в рейтинге и представляет Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), американки идут восьмыми в мировом рейтинге и входят в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Турнир проходил на протяжении трех дней, вход на матчи производился по бесплатным пригласительным билетам. Стадион пляжного футбола, возведенный специально к Межконтинентальному кубку и предстоящему чемпионату мира среди мужских команд, расположился на Фестивальной площади спортивного комплекса "Лужники".

"Организация чудесная, все очень хорошо. Во-первых, стадион находится в очень красивом месте, можно наблюдать за красотой Москвы, во-вторых, он просто amazing (удивительный - прим. ТАСС), могу сказать по-американски. Очень круто!" - сказала футболистка сборной России Анна Петрова ТАСС.

Ее товарищ по команде Анна Чернякова выразила надежду на то, что турнир со временем станет более масштабным. "Хорошо, что турнир вообще состоялся, спасибо организаторам за это, в преддверии мужского чемпионата мира это была очень хорошая идея. Конечно, мы рассчитывали на более высокую позицию, но так как это краткосрочный турнир, здесь любая ошибка может стоить как раз-таки первого места, мы на этом и оступились, но зато сыграли финальный матч, я считаю, достаточно хорошо и порадовали зрителей. Я рассчитываю, что этот турнир станет более масштабным, что будет привлекаться больше команд, будет увеличиваться количество игровых дней и что он наберет обороты не хуже, чем мужской чемпионат мира", - отметила собеседница ТАСС.

За три дня каждая команда провела по три матча. В первом туре российские футболистки в дополнительное время обыграли команду США со счетом 2:1, во втором проиграли испанкам (3:4). В третьем туре россиянки встретились с бразильянками, которые, одержав две победы в первых двух матчах и набрав шесть очков, досрочно обеспечили себе победу на турнире, и обыграли их со счетом 4:1.

Первая бронза

"Удивили [своей игрой] больше всего в первом матче американки: мы не знали о них информации, ничего не было, и так получилось, что именно с ними мы сыграли первую игру. Возможно, если бы это была вторая-третья игра, то нам было бы чуть-чуть полегче. Самый тяжелый матч был сегодня с Бразилией. Был настрой, я попросил девчонок сбросить оковы, чтобы они получили удовольствие от футбола, ведь такой классный матч, как Россия - Бразилия, всегда яркая вывеска", - сказал ТАСС главный тренер женской сборной России по пляжному футболу Илья Леонов.