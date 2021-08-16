Тарпищев: Медведев способен стать первой ракеткой мира по итогам сезона

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву по силам выйти на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Медведев победил американца Райли Опелку в финальном матче турнира серии "Мастерс" в канадском Торонто. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина.

"Выступление в Торонто дает Медведеву психологическую уверенность. Он хочет быть первым в мире по итогам сезона, ему это по силам. Хотя тут все зависит от Джоковича, он реально лидер сезона. Тем не менее турнир в Торонто - важный этап подготовки к US Open", - сказал Тарпищев.

Медведев выиграл 12-й турнир в карьере, четвертый - серии "Мастерс", ранее он побеждал в Цинциннати, Шанхае и Париже. Россиянин является второй ракеткой мира, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Соревнования проходили на покрытии "хард". В турнире также участвовали россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов (оба проиграли в третьем круге) и Аслан Карацев (уступил во втором раунде).

Среди россиян в Торонто выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии, в 2019-м победителем стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева.