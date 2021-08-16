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Единая лига ВТБ

Ватутин заявил, что трансферная кампания баскетбольного клуба ЦСКА еще не завершена

Армейцы могут дозаявить еще одного игрока

ТАСС, 16 августа. Трансферная кампания московского баскетбольного клуба ЦСКА еще не завершена. Об этом заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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12 августа ЦСКА объявил о заключении контракта с защитником Алексеем Шведом. Соглашение с 32-летним игроком было заключено на один год с возможностью продления еще на один сезон.

"Мы можем заявить еще одного игрока на оба турнира, - заявил Ватутин. - Вероятно, впервые за много лет начнем подготовку к сезону неполным составом. Смотрим, что происходит на рынке НБА (Национальной баскетбольной ассоциации - прим. ТАСС), там сейчас большое движение, поэтому не исключаю, что подписание еще будет. Торопиться некуда, изучаем варианты".

В прошедшем сезоне ЦСКА в девятый раз подряд стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы победили казанский УНИКС (3-0). Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. Помимо ЦСКА чемпионат однажды выигрывали подмосковные "Химки" (2011).

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