Баскетболист Алексей Швед заключил контракт с ЦСКА

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о заключении контракта с российским защитником Алексеем Шведом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним защитником заключено на один год с возможностью продления еще на один сезон.

"Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА", - сказал Швед.

Ранее в четверг было объявлено, что Швед покидает "Химки", за которые он выступал с сезона-2015/16. В составе клуба он трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ, признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - Единой лиги ВТБ. В июле стало известно, что подмосковная команда не подтвердила свое участие в сезоне-2021/22 Единой лиги ВТБ из-за финансовых проблем. Клуб планирует сохранить только молодежный проект.

Россиянин ранее уже выступал за ЦСКА, в составе армейцев он стал победителем Евролиги в 2008 году и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2008, 2012). Также он играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В составе сборной России Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.