Ватутин: баскетболист Боломбой может пропустить первые матчи Единой лиги ВТБ из-за травмы

ТАСС, 16 августа. Центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой проходит сложный этап восстановления после травмы и может пропустить начало сезона-2021/22. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В марте Боломбой получил травму ноги на тренировке и пропустил остаток сезона Единой лиги ВТБ и Евролиги.

"Казалось, что у Джоэла банальное повреждение связок голеностопного сустава, но восстановление после него получается неожиданно сложным и болезненным для игрока. Мы ждем Боломбоя на предсезонном сборе и будем продолжать наблюдение и, если потребуется, лечение. Не уверен, что Джоэл будет готов играть уже в стартовых матчах", - сказал Ватутин.

Боломбою 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе московской команды российский баскетболист дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ и один раз - чемпионом Евролиги. Ранее Боломбой выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации "Юта" и "Милуоки".

Сезон-2021/22 Единой лиги ВТБ начнется 23 сентября. ЦСКА в первом матче сыграет в гостях с белорусским клубом "Цмоки-Минск".