Гендиректор "Крыльев Советов" высказался о ничьей в матче чемпионата России с "Рубином"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ничья в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" является удовлетворительным результатом для футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Вадим Андреев.

"Крылья Советов" в воскресенье на выезде сыграли вничью с "Рубином" со счетом 1:1. Гости открыли счет в матче благодаря голу нападающего Ивана Сергеева (59-я минута), но не смогли удержать преимущество и пропустили со штрафного в исполнении полузащитника Хван Ин Бома (63). Для самарцев набранное в этой игре очко стало первым после возвращения в премьер-лигу. В трех стартовых турах чемпионата России команда потерпела три поражения.

"Играли хорошо, команда старалась, - сказал Андреев. - Хотелось выиграть, но пропустили неудачный гол. Результатом, скорее, удовлетворен, но хотелось выиграть. Конечно, для команды важно, что удалось набрать первое очко в РПЛ, любое очко для нас важно".

"Мы ко всем матчам готовимся только с мыслями о победе. С другими мыслями невозможно готовиться, иначе смысла нет. Настрой только на победу", - добавил гендиректор "Крыльев Советов". Собеседник агентства также отметил, что вопрос о том, насколько команде на руку предстоящая пауза в чемпионате России на игры сборных, лучше адресовать тренерскому штабу.

Андреев не стал исключать возможность того, что состав "Крыльев Советов" изменится до закрытия трансферного окна 7 сентября. "Думаем еще по этому поводу, возможно, что-то еще будет. Пока работаем, трансферное окно идет. Есть несколько факторов, от чего мы зависим и ситуация в целом", - отметил он.

На вопросы о том, есть ли предметный интерес к игрокам самарцев со стороны других клубов, а также является ли это ключевым фактором того, будут ли в команде новички, гендиректор "Крыльев Советов" ответил: "Конечно. На данный момент у нас команда достаточно укомплектована, но мы прорабатываем несколько вариантов по усилению". Андреев не стал уточнять, о футболистах на какие позиции идет речь.

Клуб из Самары после четырех туров с одним очком занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне переходных матчей за право сыграть в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2022/23. Ниже располагаются "Ростов" и екатеринбургский "Урал", которые также набрали по одному очку, но уступают "Крыльям Советов" по дополнительным показателям.

В пятом туре волжане 21 августа на своем поле примут "Сочи". Игра пройдет на стадионе "Солидарность-Арена". Встреча начнется в 20:00 мск.