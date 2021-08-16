Красильников и Стояновский не сыграют в финале чемпионата России по пляжному волейболу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не примут участие в финале чемпионата России по пляжному волейболу из-за тяжелого графика. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Красильников и Стояновский на олимпийском турнире в Токио дошли до финала, где уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. После Олимпиады волейболисты приняли участие в чемпионате Европы, где дошли до стадии 1/8 финала.

"Ввиду тяжелого графика Олимпийских игр и чемпионата Европы, общей физической и моральной усталости серебряные призеры Токио Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не примут участие в финале чемпионата России. Всероссийская федерация волейбола с уважением относится к решению команды о снятии с турнира, считая, что здоровье всегда превыше всего", - говорится в заявлении федерации.

Красильников заявил, что волейболисты примут участие в Кубке России, который пройдет с 24 по 28 августа в Анапе. "Мы посовещались с тренерским штабом, с нашим клубом, федерацией и приняли решение не участвовать в финале чемпионата России, но уже неделей позже мы выступим на Кубке России, поэтому наше расставание будет недолгим. Пришло время немного перевести дух после сумасшедшего графика, подлечиться и набраться сил перед кубком. Этот турнир очень важен для нас, мы очень хотим встретиться с нашими болельщиками и поблагодарить за горячую поддержку, которую мы ощущали в Токио, несмотря на расстояние и разницу во времени", - сказал спортсмен.

Финал чемпионата России также пройдет в Анапе с 18 по 22 августа.